جدة ـ د.ب.أ: أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، يوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر متصدر دوري المحترفين حتى 28 ديسمبر الجاري، لسداد ديون مستحقة عليه بقيمة 450 الف دولار لصالح نادي أهلي جدة السعودي، وكشفت صحيفة « الخبر» الجزائرية امس الأحد، ان قرار فيفا يأتي بعد استنفاد بلايلي، لإجراءات التقاضي مع أهلي جدة، ناديه السابق، الذي اشتكاه للفيفا وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ عقده مع الفريق نهاية سبتمبر 2020 من جانب واحد. وأوضح ذات المصدر ان فيفا قد يسلط عقوبة الإيقاف على بلايلي، قد تصل إلى حرمانه من اللعب لسنتين، في حال تأخر في سداد الديون المستحقة عليه لنادي أهلي جدة.

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