أوروبا تترقب قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال .. ونهائيات مبكرة تلوح فـي الأفق

نيون (سويسرا) ـ د ب أ: يترقب محبو الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة وكرة القدم الأوروبية على وجه الخصوص، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الاثنين. وتستضيف مدينة نيون السويسرية، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فعاليات القرعة، وذلك بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز. وحجزت معظم الفرق الكبرى مقاعدها في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة، فيما تمثلت أبرز المفاجآت في الوداع المبكر لفريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، وميلان الإيطالي، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة برصيد 7 ألقاب. كما ودع أشبيلية الإسباني، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، دوري الأبطال هذا الموسم، وكذلك بنفيكا البرتغالي، الذي توج بالمسابقة المرموقة عامي 1961 و1962.

وبينما خرج مانشستر يونايتد وأشبيلية من المسابقات الأوروبية هذا الموسم رسميا بعدما تذيلا مجموعتيهما في دور المجموعات، فإن الفرصة مازالت سانحة أمام ميلان وبنفيكا للظفر بلقب قاري، بعدما انتقلا للعب في الدور المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، عقب حصولهما على المركز الثالث في مجموعتيهما بدوري الأبطال.

كما انتقل للعب للدوري الأوروبي أيضا كل من جالطة سراي التركي، لانس الفرنسي، سبورتنج براجا البرتغالي، فينورد روتردام الهولندي، يانج بويز الأوكراني، شاختار دونيتسك الأوكراني، بعدما جاءت في المركز الثالث بمجموعاتها.

في المقابل، يعود برشلونة الإسباني، الذي توج باللقب 5 مرات، للظهور مجددا في الأدوار الإقصائية، بعدما فشل في اجتياز دور المجموعات خلال النسختين الماضيتين. وتم تقسيم الفرق الـ16 التي تأهلت للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال إلى مستويين، حيث يتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الثمانية في دور المجموعات، في حين يضم التصنيف الثاني أصحاب الوصافة.

ويضم الوعاء الأول في القرعة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد من إسبانيا، وأرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين.

أما الوعاء الثاني، فيضم إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو من إيطاليا، باريس سان جيرمان الفرنسي، أيندهوفن الهولندي، بورتو البرتعالي، لايبزج الألماني، كوبنهاجن الدنماركي.

وتشترط القرعة ألا يلتقي فريقان من الدولة نفسها، كما لا يمكن أيضا أن يتواجه فريقان صعدا من المجموعة ذاتها.

وربما تشهد القرعة صداما مبكرا بين مانشستر سيتي وإنتر، في تكرار لنهائي النسخة الماضية للمسابقة، التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 1 / صفر على ملعب (أتاتورك الأولمبي) بمدينة اسطنبول التركية.

كما يمكن أن تسفر القرعة عن مواجهة مبكرة أيضا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ليعيدا إلى الأذهان مواجهتهما في نهائي البطولة موسم 2019 / 2020، التي جرت بملعب (النور) في العاصمة البرتغالية لشبونة.