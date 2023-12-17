ثمانية أشواط مثيرة فـي السباق التاسع للخيول العربية بمضمار الرحبة ببركاء

شهد مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء، السباق التاسع والذي نظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق ،اشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للحيول المهجنة الأصيلة، جاءت نتائجها على النحو الآتي

الشوط الأول:

حققت المركز الأول في سباق «ولاية بركاء» للخيول العربية الأصيلة لمسافة ١٢٠٠ متر. المهرة اس. اس. ار أصيلة لمالكها سالم بن سعيد الرشيدي وفارسها حمد بن سلطان المالكي ومدربها خالد بن سيف المالكي وجاء في المركز الثاني الحصان مكربل الزمان لمالكه حسين بن ابراهيم البلوشي وفارس آدم بن طالب البلوشي ومدربه سعيد بن سالم البلوشي، وحلت في المركز الثالث المهرة حلا لمالكها المنذر بن سعيد الذهلي وفارس أحمد بن جمعة البلوشي ومدرب سعيد بن سالم البلوشي.

الشوط الثاني:

فازت بسباق»ولاية المصنعة» للخيول العربية الأصيلة – لمسافة ١٢٠٠ متر المهرة بي. أف نفحات لمالكها حمود بن سيف الرقادي وفارسها المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربها أحمد بن حمود الرقادي، وجاء في المركز الثاني المهر مبدع لمالكه سالم بن سعيد الرشيدي وفارس مؤنس بن سالم السيابي ومدربه خالد بن سيف المالكي، وفي المركز الثالث الفرس توافيق بينونة لمالكها خالد بن عبدالله البلوشي وفارسها هلال بن حمد الشهومي ومدربها منذر بن درويش البلوشي .

الشوط الثالث:

حصل على المركز الأول الحصان مارد الوافي في سباق «ولاية صحار» للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي) – لمسافة ١٦٠٠ متر. لمالكه عبدالله بن مسلم الراسبي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه علي بن سالم الهاشمي وحقق المركز الثاني المهر راسخ أي اف لمالكته شيخة بنت محمد الرواحية وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه حبيب بن احمد البلوشي ،وجاء في المركز الثالث المهر رعد العفية لمالكه خالد بن محمد ال فنه العريمي وفارسه خالد بن محمود البلوشي ومدربه محمد بن سالم الغنيمي .

الشوط الرابع:

سباق «ولاية لوى» للخيول العربية الأصيلة – لمسافة ١٦٠٠ متر. حقق المركز الاول الحصان الذيب اف. ار لمالكه مربط الرجيبي ، وفارسه آدم بن طالب البلوشي، ومدربه شهاب بن ذياب البلوشي، وجاءت في المركز الثاني الفرس إس اس ار فزعه لمالكها محمد بن حمد الخروصي وفارسها مايكون دي سوزا ومدربها احمد بن سبيل البلوشي ،وفي الثالث الفرس منصفه للخيالة السلطانية وفارسها يحيى بن جمعة الحمداني ومدربها فهد بن عبادي الحجري .

الشوط الخامس:

سباق «ولاية شناص» للخيول المهجنة (الثربرد) – لمسافة ١٦٠٠ متر. حقق المركز الاول الحصان بومولوجست لمالكه سالم بن عبدالله السيابي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه نبراس بن سالم السيابي وفي المركز الثاني الحصان سكوتس باين لمالكه صاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه احمد بن إبراهيم البلوشي، وظفر بالمركز الثالث الحصان نانكيين لمالكه ظاهر بن سعود الخليلي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه محمد بن احمد العجمي.