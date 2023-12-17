منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد يتوج بذهبية الرمح فـي أولى أيام البطولة

فـي بطولة العلا لالتقاط الأوتاد توج منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد في اليوم الأول من بطولة العلا لالتقاط الأوتاد باللباس التقليدي بالميدالية الذهبية في سلاح الرمح وحصل فارس منتخبنا الوطني عاهد بن خميس البلوشي على الميدالية الذهبية في الفردي بالرمح، وتأتي هذه البطولة التي تستمر منافساتها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عشرة منتخبات هي سلطنة عمان، والسعودية، و قطر، والامارات، والأردن، وروسيا، وكندا، وجنوب افريقيا ، والكويت، وايران.

ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة المتسابق حمد بن ناصر الريامي وصفوان بن زيد المعمري والمتسابق حمد بن سيف الريسي ووليد بن زاهر الشريقي وعاهد بن خميس البلوشي ويشرف على تدريب المنتخب منصور بن علي المحروقي ومساعده هلال بن حسن البلوشي ومدير المنتخب محمد بن سالم المالكي.

وشهدت البطولة في يومها الأول منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، جاءت نتائج الفرق بحصول منتخبنا الوطني على الميدالية الذهبية والمنتخب السعودي حقق الميدالية الفضية وحقق منتخب جنوب افريقيا الميدالية البرونزية، وعلى المستوى الفردي تمكن فارس منتخبنا الوطني عاهد بن خميس البلوشي من خطف الميدالية الذهبية ، كما حقق الميدالية الفضية فارس المنتخب السعودي حسن العسيري وحقق الميدالية البرونزية متسابق المنتخب الكويتي عبدالله الديحاني.

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