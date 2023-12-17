منتخبنا الوطني يرفع وتيرة استعداداته عبر حصصه التدريبية باستاد الكريكيت

وسط أجواء مثالية بمعسكره الخارجي بأبوظبي

متابعة ـ صالح البارحي:

وسط أجواء مثالية، كما وصفها الجهازان الفني والاداري، يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته على ساحة استاد الكريكيت بالعاصمة الاماراتية (ابوظبي)، وذلك ضمن معسكره الخارجي الذي يخوضه حاليا في طريق استعداداته المكثفة لخوض نهائيات أمم آسيا القادمة في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير القادمين إن شاء الله تعالى.

ويتدرب الأحمر الكبير على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر حاليا، على أن يكتمل العدد بعد انضمام فايز الرشيدي وجميل اليحمدي في الأيام القادمة بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في الوقت الحالي .

برانكو يواصل العمل مع المجموعة على مدار فترتين صباحية ومسائية على استاد الكريكيت الفرعي، حيث يركز على الجانب البدني في الحصة الصباحية بشكل مباشر، فيما يركز الجهاز على ذات الجانب في المساء مع تنفيذ بعض التدريبات الفنية والمهارية التي يحتاجها لاعبونا في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى، ومن المنتظر أن تكشف مواجهتي الصين والامارات الوديتين واللتين اعتبرهما برانكو بمثابة البروفة الأخيرة قبل التوجه إلى قطر الكثير من معالم الفريق قبل خوض أول مباراة بالنسبة له بنهائيات آسيا أمام السعودية المرشح الأول لتصدر المجموعة التي تضم بجانبه تايلند وقيرغيزستان .

إصابة طفيفة

إصابة طفيفة تعرض لها اللاعب زاهر الأغبري خلال التدريب الاخير، إلا أنها لن تكون مقلقة في شأن جاهزيته لمباراتي الصين والامارات، حيث يعد زاهر واحدا من الأوراق الرابحة ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها منتخبنا بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في الفترة الحالية .

حسين الزدجالي : أجواء المعسكر مثالية ونشكر الاتحاد الإماراتي

وفي هذا السياق، تحدث لنا حسين الزدجالي إداري المنتخب الأول عبر (الوطن الرياضي) قائلا : لله الحمد كل الامور مرتبة وميسرة والاجواء مثالية بالمعسكر، نشكر الإخوة في الاتحاد الإماراتي على توفير كافة التسهيلات التي قدموها لنا منذ وصولنا لمقر الاقامة، بدأنا في ملعب الارث كحصة تدريبية أولى في يوم وصولنا فقط، بعدها انتقلنا إلى الملعب الحالي وهو استاد الكريكيت، الاصابات اختفت بالنسبة لعبدالعزيز الغيلاني وعمر المالكي ودخلوا مع المجموعة ولله الحمد في التدريبات الجماعية منذ أمس الأول .

واضاف الزدجالي: لا زلنا بانتظار جميل اليحمدي بسبب ارتباطه بمباريات مع ناديه في قطر ومن الممكن الالتحاق بالمعسكر بتاريخ 22 ديسمبر الحالي بعد السماح من ناديه ، أما فايز الرشيدي فتم التأكيد حول التحاقه بأيام الفيفا فقط 31 ديسمبر الحالي و 1 يناير القادم، وبالتالي لن يتواجد ضمن قائمة مباراتنا أمام الصين في 29 ديسمبر الحالي، ومن الممكن أن يكون متاحا في مباراة الامارات الودية في 6 يناير القادم .