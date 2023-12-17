نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخبار المونديال.. صدمة الأهلي وعقوبة موديست ووصول بعثة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي"، نشرة أخبار المونديال لليوم ا أحد الموافق 17-12-2023، والذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، بمواجهة إتحاد جدة السعودي ضد نظيره أوكلاند سيتي، والتي تقام من اليوم الموافق12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وصعد فريق الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز الذي حققه على حساب العميد، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

صدمة جديدة من فيفا للأهلي قبل مواجهة فلومينينسي في مونديال الأندية

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإخطار النادي الأهلي، بإيقاف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء مباراتين وذلك عقب تحصله على بطاقة حمراء وطرده في الدقائق الأخيرة أمام إتحاد جدة السعودي في المواجهة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضية لحساب مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

وحقق الأهلي الفوز على العملاق السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلهم علي معلول من علامة الجزاء وحسين الشحات وإمام عاشور بينما سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما هدف فريق نادي اتحاد جدة الوحيد.

الأهلي يُعاقب أنتوني موديست بعد أزمة المونديال

كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن العقوبة التي فرضها النادي الأهلي على الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “فاول”: “الأهلي تلقى عقوبة من الاتحاد الدولي فيفا بغرامة قدرها 30 ألف فرانك، ولكن موديست أيضًا وقع عليه عقوبة”.

وأضاف قائلًا: “ليس الأهلي فقط من سيعاقب ولكن موديست، حيث تنص لائحة النادي الأحمر على خصم من راتب اللاعب الذي يجصل على البطاقة الحمراء”.

وتابع: “القيمة التي يتخصم من أنتوني موديست هي مبلع 4 آلاف دولار”.

بعثة مانشستر سيتي تصل السعودية استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية

وصلت إلى أراضي المملكة العربية السعودية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لبدء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في السعوديه هذا العام.

ويشارك السيتيزنز في البطولة، بصفته بطل دوري أبطال أوروبا في نسخة العام الماضي. ومن المقرر أن يخوض بطل أوروبا، أولى مبارياته في المونديال أمام نظيره الياباني أوراوا ريد (بطل آسيا) في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري.

وفي حالة فوز السيتي، سيكون على موعد في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.