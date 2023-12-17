نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة عرابي: الأهلي قادر على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية والفوز على فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أسامة عرابي نجم الكرة المصرية السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادر على الفوز أمام فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتأهل للمباراة النهائية هذا العام.

وقال أسامة عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي قادر بقوة للفوز على فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات نصف النهائي من كأس العالم للأندية، ويعجبني مستوي الفريق فى المونديال، وأداء كولر رائع ويستحق التحية، وقام بعمل رائع أمام اتحاد جدة السعودي.

أسامة عرابي: الأهلي قادر على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية والفوز على فلومينينسي

وأضاف:" الفوز أمام اتحاد جدة السعودي كان مستحق للنادي الأهلي، والجميع قدم مباراة كبيرة وهذا ما يليق بالنادي الأهلي طوال تاريخه، أنه قادر على الفوز فى جميع الظروف، وقدمنا أداء جيد.

وتابع:" فريق فلومينينسي البرازيلي قوي ولكن الأهلي فى حالة تجعلنا مطمئنين للفوز ان شاء الله والوصول للمباراة النهائية، وكولر قادر على دراسة المنافس البرازيلي بصورة رائعة.

