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أحمد جودة - القاهرة - أشاد البرازيلي كينو لاعب فلومينينسي، بفريق الأهلي المصري، وذلك قبل المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كينو على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"الأهلي المصري فريق قوي ومميز وتنافسي من الدرجة الأولى".

كينو: الأهلي فريق قوي وهدفنا التأهل لنهائي مونديال الأندية

وأضاف:"لعبت ضد الأهلي مرتين في مصر، لديه لاعبون شرسون لا يستسلمون، وخطير للغاية في الهجمات المرتدة".

وتابع:"مباراة الغد هامة بالنسبة لنا كي نتأهل للمباراة النهائية".

الجدير بالذكر أن الأهلي بلغ الدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1.

