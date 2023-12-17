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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف 150 ألف جنيه لكل لاعب فى الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نجح في تحقيق الفوز أمام اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل إلى نصف نهائي المونديال.

الأهلي يصرف مكافأة للاعبيه قبل موقعة فلومينيسي

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره فلومينيسي البرازيلي، يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بالمملكة العربية السعودية.

وأسند الفيفا، مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، إلى البولندي سيمون مارسينياك، على أن يعاونه كل من البولندي مارشينياكوسيتولى والبولندي ليستكيفيتش توماش مهمة الحكمين المساعدين الأول والثاني، بينما سيتواجد توماس كوياتكوفسكي على تقنية حكم الفيديو المساعد.

