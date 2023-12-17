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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه لاعبو النادي الأهلي، خلال مباراة اتحاد جدة السعودي في افتتاح مشوارهم ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمود أبو رجيلة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الا الكورة يا كابتن"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الأهلي قدم أداء مميزا أمام اتحاد جدة، واستحق الفوز بالمباراة والظهور بمستوى رائع، مؤكدا أن الفريق الأحمر شرف الكرة المصرية".

نجم الزمالك: “هروح استقبل الأهلي في المطار لو وصل لنهائي كأس العالم”

وأضاف أبو رجيلة: "أتمنى أن يفوز الأهلي على فلومينينسي ويتأهل للمباراة النهائية، والوصول بالكرة المصرية إلى منصة التتويج، لأول مرة في تاريخ البطولة".

وأشار لاعب الزمالك السابق: "لو الأهلي تأهل لنهائي كأس العالم للأندية، هروح استقبلهم في المطار".

وأتم محمود أبو رجيلة: "العلاقة بين لاعبي الزمالك والأهلي جيدة ولا توجد أي خلافات، أنا على تواصل دائم مع طه إسماعيل وإكرامي الشحات، ومختار مختار وعبد العزيز عبد الشافي".

