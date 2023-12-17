نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خروجه رسميًا.. ماذا قدم أنتوني موديست في كأس العالم للأندية؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يافرحة ما تمت، في ظل توهج المارد الأحمر في مونديال الأندية بفوزه على فريق اتحاد جدة بمستهل مشواره بثلاثية، مع نزول الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي إلى أرض الملعب تعرض للطرد المباشر، حتى أنه لم يشارك رفقة فريقه إلا بضعة دقائق فقط.

رسميًا.. نهاية مشوار موديست فى مونديال الأندية

تأكد غياب المهاجم الفرنسي انتونى موديست، عن صفوف الأهلي المصري، بداعي الايقاف، حتى نهاية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في السعودية، حيث أعلن النادي الأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اخطره بإيقاف المهاجم الفرنسي انتوني موديست لمدة مباراتين، بعد طرده خلال مواجهة اتحاد جدة.

وينتظر النادي الأهلي، مواجهة نظيره فريق فلومنينسي البرازيلي، مساء الاثنين، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه الفائز من مواجهة مانشستر سيتي مع أوراوا، المتأهل من مواجهة الأهلى وفلومنينسي، فى المباراة النهائية، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

مشوار موديست في عالم الساحرة المستديرة

بدأ موديست مشواره في عالم كرة القدم في نادي نيس الفرنسي، وتألق حتى ظهر إمكانياته الفائقة مع نيس، ومع التألق طلب العديد من الأندية ضمه للاستفادة من خدماته وهو في سن صغير.

موسم 2009 - 2010

في هذا الموسم تمت إعارة موديست إلى أنجيه وهو في سن 21 عامًا، حقق موديست نجاح اكبير مع أنجيه، حيث سجل 20 هدفًا في الدوري خلال ذلك الموسم، وتم اختياره ضمن فريق الموسم في الدوري، ومع تألقه الواضح خلال إعارته في هذه الفترة لفت أنظار العديد من كبار الأندية الفرنسية والإنجليزية.

فى 13 أغسطس 2010، انضم موديست إلى بوردو العريق قادمًا من نيس مقابل 3.5 مليون يورو ووقع عقدًا لمدة أربع سنوات.

موسم 2011 - 2012

في 19 يناير 2012 انضم موديست إلى بلاكبيرن روفرز على سبيل الإعارة للوقت المتبقى من ذلك الموسم، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هبط بلاكبيرن روفرز إلى الدرجة الثانية ف موسم 2011–2012 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حصل موديست على بطاقة حمراء في احدا المباريات الأخيرة بالموسم ضد وست بروميتش والتي خسرها بلاكبيرن في النهاية بثلاثية دون رد كان البقاء مع بلاكبيرن للموسم التالي يعد من المستحيل.

في 31 يوليو من عام 2012، انضم موديست لنادي باستيا على سبيل الإعارة، ونجح في إحراز هدفًا في أول ظهور له أمام فريق سوشو، وحقق نجاحًا كبيرًا مع باستيا حيث سجل 15 هدفًا في الدوري الفرنسي وصنع العديد من الأهداف وكان أفضل لاعب في باستيا في هذا الموسم.

موسم 2013 - 2014

في 9 يوليو من عام 2013، حصل فريق هوفنهايم الألماني على توقيع موديست بعقد امتد لثلاث سنوات، حيث أحرز هدف وصنع آخر في أول ظهور له في الدوري الألماني ضد نورنبرغ والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، ثم سجل هدفين في الفوز بخماسية على هامبورج، كما سجل أيضًا في أول ظهور له في كأس ألمانيا هدفين وصنع آخر في الفوز على فيجيساك، حيث أحرز موديست في ثلاث مباريات متتالية في أواخر مارس بما في ذلك الهدف الأول أمام حامل اللقب بايرن ميونيخ والتى إنتهت بالتعادل بثلاثية لمثلها، وأنهى موديست موسمه برصيد 14 هدفًا في 33 مباراة وكان قد حقق موسم كبير لهجوم فريق هوفنهايم رفقة البرازيلي روبرتو فيرمينو.

خلال موسمين مع هوفنهايم شارك موديست في 62 مباراة وسجل 23 هدفًا.

موسم 2015 - 2016

في 26 يونيو 2015 انضم موديست إلى نادي كولن الألماني لمدة أربع سنوات وشارك موديست لأول مرة وسجل ثلاثية "هاتريك" ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس ألمانيا، وجاء هدفه الأول بعد 45 ثانية فقط مما يجعله أسرع هدف في كأس ألمانيا في تاريخ نادي كولن، في أول ظهور له في الدوري الألماني مع كولن أمام شتوتغارت في 16 أغسطس، سجل موديست ركلة جزاء حصل عليها ليقود فريقه لتحقيق الفوز على شتوتغارت.

سجل موديست 7 أهداف في أول 9 مباريات له في جميع المسابقات مع كولن، وظهر موديست كبديل للمرة الأولى والوحيدة في هذا الموسم وسجل هدف الفوز في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف على بروسيا دورتموند في الدقائق الأخيرة.

بعد الموسم أراد نادي وست هام يونايتد أن يضم موديست لصفوفه وكذلك الفريق الصيني بكين جوان، الذي قدم ما وصفه موديست بـ "العرض الضخم"، ولكن رغبة موديست قادته إلى توقيع عقدًا جديدًا مع كولن في 4 يوليو 2016، يستمر حتى صيف 2021 وبلغت قيمته 2.5 مليون يورو سنويًا.

موسم 2016–2017

ببراعة موديست وتألقه استطاع أن يقود فريقه كولن في ذلك الموسم إلى صدارة الترتيب لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا، وسجل موديست في جميع المباريات الخمس في أكتوبر، حيث أحرز هدف التعادل1–1 أمام حامل اللقب بايرن ميونخ، وهدفين في الفوز بثنائية مقابل هدف على إنغولشتات ليعتلي صدارة التهديف في الدوري الألماني برصيد 7 أهداف، وسجل موديست أول ثلاثية له هذا الموسم ضد هامبورغ في الفوز، مما رفع رصيد أهدافه في صدارة الدوري إلى 11 هدفًا.

انتقل موديست إلى الدوري الصيني الممتاز مع تيانجين كوانجيان على سبيل الإعارة لمدة عامين مقابل 6 ملايين يورو، مع أحقية الشراء مقابل 29 مليون يورو، في 15 يوليو 2017 أعلن تيانجين كوانجيان عن ضم موديست نهائيًا.

موسم 2018 حتى 2023

في أغسطس 2018، عاد موديست إلى كولن وفي 1 فبراير 2021 أعلن كولن أن موديست سينضم إلى الفريق الفرنسي سانت إتيان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

في 8 أغسطس من عام 2022 أعلن الفريق الألماني بوروسيا دورتموند عن ضم موديست من نادي كولن بعقد لمدة عام واحد، حيث سجل هدف التعادل في 8 أكتوبر في الدقائق الأخيرة مع الدقيقة 95 في مباراة الكلاسيكو ضد بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لتصبح النتيجة هدفين لمثلهم.

وفي 29 مايو من عام 2023 أعلن دورتموند رحيل خمسة لاعبين من بينهم موديست، ظل موديست دون أي فريق منذ شهر يونيو 2023، وتواصل إينتراخت فرانكفورت وإف سي كولن ونيس، مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته، في 10 سبتمبر 2023 نجح النادي الأهلي المصري في ضم موديست في لقطة لأول مرة للأندية الأفريقية، ليصبح أول لاعب فرنسي في التاريخ ينضم لنادي المصري، استطاع أن يحرز هدفه الأول في بطولة كأس مصر أمام نادي إنبي، كما أنه افتتح تسجيل أهدافه في الدوري المصري الممتاز امام نادي الجونة.