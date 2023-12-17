عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي ليفربول، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز..

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: رافائيل فاران، ديوجو دالوت، لوك شاو، إيفانز.

خط الوسط: سفيان أمرابط، ماينو، سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلاند، أنتوني.

موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.