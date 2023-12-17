عاجل.. كولر: مواجهة فلومينينسي مختلفة عن اتحاد جدة.. وهذه حقيقة إصابة كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

كولر: مواجهة فلومينينسي مختلفة عن اتحاد جدة

المدرب السويسري قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"غدًا مواجهة مختلفة عما كانت أمام الاتحاد لدينا حظوظ بلوغ النهائي".

وأضاف:"هذه البطولة بشكلها الحالي لن تتاح مستقبلا، نفكر في مواجهة الغد لتقديم أفضل أداء، وسنواجه فريق قوي للغاية، لاعبي فريقي سيقدمون أفضل أداء للانتصار".

وتابع:"قمت بالتحضير جيدًّا، شاهدت عدد من مواجهات فلومينينسي، وأحب متابعة كرة القدم البرازيلية منذ الصغر، المدرب دينيز لديه أسلوب مختلف وهو يقوم بعمل رائع".

وأشار:" الأداء أهم من العمر، اللاعب الكبير هو لاعب مخضرم يملك خبرات أعلى، اللاعب الشاب يركض كثيرًا، ولكن لاعب الخبرة يستطيع الوقوف أكثر واللعب مع الفريق".

كولر: هذه حقيقة إصابة كهربا

وعن حقيقة إصابة لاعبه كهربا قال:"لا أعرف إن كان محمود كهربا قد تعرض لإصابة وهو نائم.. قد يكون خبر إصابته شائعة لكن لا أعلم فعلا".

وأوضح:"من الأفضل أن يكون لدينا وقت أطول للتحضير، سواءً لنا كمدربين أو للاعبين، وجود يومين للراحة يعني عدم قدرة اللاعبين على التدريب بشكل قوي وسيكون هناك نوع من الراحة والاسترجاع".

وأكمل:""مشوار الفرنسي موديست انتهى في مونديال الأندية لكن لم ينتهي مع الأهلي".

الجدير بالذكر أن الأهلي بلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بعد الفوز على الاتحاد السعودي 3-1 في الدور ربع النهائي.