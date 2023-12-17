محمد عبد الجليل: موديست "ملوش نصيب".. والأهلي سيغير خريطة الكرة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الفريق الأحمر على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي استضافها ملعب الجوهرة المشعة أمس الأول الجمعة.

وقال محمد عبد الجليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الا الكورة يا كابتن"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الكرة المصرية رائدة الصناعة في الوطن العربي، وظهور الأهلي بشكل جيد في كأس العالم، سيغير خريطة الكرة المصرية مستقبلا".

وقال عبد الجليل: "الفرنسي أنتوني موديست لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، وملوش نصيب مع الأهلي ولا في مصر وأتوقع أن يرحل عن المارد الأحمر، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

القنوات الناقله لمباراه الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قنوات ssc sports المشفرة.

