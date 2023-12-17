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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تركيز فريقه منصب على مواجهة الغد أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ٢٠٢٣.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"جاهزون لمباراة الغد، ونعلم مدى أهميتها لدينا ولدى الجماهير".

وتابع:"هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها فريقًا برازيليًا، ونعرف جيدًا طريقة لعبهم".

الشناوي يطلق تصريحات قوية قبل لقاء الأهلي وفلومينينسي

وواصل:"نسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد، وقمنا بالتخضير جيدًا لكافة السيناريوهات".

وزاذ:"نستعد لمواجهة الغد منذ إطلاق صافرة مباراتنا السابقة أمام اتحاد جدة، والتي حققنا فيها الفوز ٣-١".

وأشار:"مواجهة الاتحاد كانت كبيرة جدًّا، وطوينا الصفحة مباشرة، ولن يكون هناك تأثير لانتصارنا على عقليتنا في مواجهة الغد، تركيزنا فقط على مواجهة فلومنينسي ".

وأكمل:"اللعب أمام أي فريق يجب أن نحضّر له بشكل جيد وهذا عملنا، ولو لم نحترم الفريق الخصم سنعاني".

