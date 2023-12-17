نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يونايتد يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث الشوط الأول

وحاول لاعبو فريق وست هام يونايتد منذ الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، تسجيل هدف مبكر، من خلال الضغط المستمر والسيطرة على الكرة.

وفي الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، نجح اللاعب قدوس في تسجيل الهدف الأول لفريقه وست هام يونايتد بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى فريق وولفرهامبتون.

ثم أضاف قدوس الهدف الثاني لفريقه وست هام يونايتد، عند الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون ووست هام يونايتد، بتقدم الأخير بثنائية نظيفة.

أحداث الشوط الثاني

ومع أحداث الشوط الثاني، زاد الضغط من خلال لاعبي فريق وست هام يونايتد، على وولفرهامبتون من أجل زيادة غلة الأهداف.

وفي الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، أضاف اللاعب بوين؛ نجم فريق وست هام يونايتد، الهدف الثالث لفريقه وسط غفلة من دفاعات لاعبي فريق وولفرهامبتون.

