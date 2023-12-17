نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يحول تأخره إلى فوز صعب على برينتفورد ويعتلي وصافة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق برينتفورد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة أستون فيلا وبرينتفورد

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات عديدة من جانب لاعبي فريق برينتفورد، من أجل تسجيل هدف أول مبكر، على عكس المتوقع.

وفي الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب لويس بوتر، في تسجيل الهدف الأول لفريقه برينتفورد بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى أستون فيلا.

لتنتهي أحداث الشوط الأول؛ بتقدم فريق برينتتفورد على أستون فيلا بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق استون فيلا تصحيح الوضع وإدراك هدف التعادل من أجل تعديل النتيجة.

وأدرك اللاعب مورينو، نجم فريق أستون فيلا، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، بعد هجمة منظمة مميزة.

ثم أضاف واتكينز نجم فريق أستون فيلا، الهدف الثاني لصالح فريقه عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 38 نقطة، بينما توقف رصيد فريق برينتفورد عند المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.