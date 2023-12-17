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أحمد جودة - القاهرة - أكد مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي، على أن فريقه جاهز لمواجهة الغد أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر والأخير قبل مواجهة الغد:"نستعد بشكل جيد للغاية ونفكر في المباراة بشكل جيد وقادرون على تحقيق اللقب".

وتابع:"الحمد لله نجحنا في تقديم مباراة مميزة أمام الاتحاد وقادرون على إسعاد الجماهير".

مروان عطية: فلومينينسي فريق قوي والأهلي أمامه إنجاز لن يضيع

وزاد:"كلنا في الفريق على قلب رجل واحد، سواء من يلعب أم لا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق غدًا"

وأشار:"أتمنى أن استمر في تقديم مستوايا المعهود، الأهلي يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة والحمد لله أثبتنا أننا فريق قوي".

وأكمل:"الفريق البرازيلي قوي، نفكر في المباراة منذ أول أمس، أمامنا فرصة للتاريخ ولن نتركها تضيع من بين أيدينا".

الجدير بالذكر أن الأهلي بلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بعد الفوز على الاتحاد السعودي 3-1 في الدور ربع النهائي.

