نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون

وفي الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، نجح اللاعب قدوس في تسجيل الهدف الأول لفريقه وست هام يونايتد بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى فريق وولفرهامبتون.

ثم أضاف قدوس الهدف الثاني لفريقه وست هام يونايتد، عند الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، أضاف اللاعب بوين؛ نجم فريق وست هام يونايتد، الهدف الثالث لفريقه وسط غفلة من دفاعات لاعبي فريق وولفرهامبتون.