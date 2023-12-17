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أحمد جودة - القاهرة - علق طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، على مباراة فريقه غدا أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العلم للأندية.

وقال قبل انطلاق مران فريقه الأخير استعدادًا للمباراة:"مواجهة الغد كبيرة، وحضور الجماهير سيكون دافع قوي بالنسبة لنا".

وأضاف:"سنخوض المباراة بنفس الروح التي خضنا بها لقاء الاتحاد السعودي ونتمنى أن نقدم مباراة كبيرة:.

طاهر محمد طاهر: مواجهة فلومينينسي صعبة والأهلي هدفه الفوز



وتابع:"المباراة تكون 11 لاعب ضد 11 فلومينينسي لديه لاعبون أصحاب خبرات، ويعرفون الأهلي جيدًا".

وواصل:"من يقدم الكثير على أرض الملعب، سينجح في تحقيق الانتصار".

الجدير بالذكر أن الأهلي بلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بعد الفوز على الاتحاد السعودي 3-1 في الدور ربع النهائي.

