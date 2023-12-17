نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختار مختار: احذر لاعبي الأهلي من مواجهة فلومينينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مختار مختار نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن المارد الأحمر قادر على الوصول إلى المباراة النهائية، من بطولة كأس العالم للأندية، والفوز على فريق فلومينينسي البرازيلي في لقاء الدور نصف النهائي.

وقال نجم الأهلي السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الا الكورة يا كابتن"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "فوز الأهلي على اتحاد جدة سوف يكون دافع كبير للمارد الأحمر، في تخطي عقبة فريق فلومينينسي والصعود إلى المباراة النهائية، والفريق البرازيلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، تواجدوا في الملاعب الأوروبية من قبل ولهم اسم كبير".

مختار مختار: احذر لاعبي الأهلي من مواجهة فلومينينسي في كأس العالم للأندية

وأضاف مختار مختار: "شخصية لاعبي الأهلي تظهر دائما في المواعيد الكبرى، وهذا ما حدث في المباراة الماضية أمام اتحاد جدة، وسوف يحدث غدا أمام فلومينينسي البرازيلي، وسوف يكون دافع كبير للاعبي الأهلي في تحقيق الفوز، والصعود إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء".

وقال لاعب منتخب مصر السابق: "أطالب لاعبي الأهلي بعدم الاستهانة، أمام فلومينينسي البرازيلي غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز والوصول للنهائي".

