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أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وغيابه عن الملاعب ما بين 3 إلى 4 أسابيع كاملة.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الشناوي تعرض لإصابة في الضلوع خلال التدريب الذي جرى أمس في ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

رسميا.. بيراميدز يعلن غياب الشناوي أمام صن داونز للإصابة

أوضح الطبيب أن الحارس خضع لأشعة على الفور في إحدى المستشفيات والتي أكدت إصابة الشناوي بكسر في الضلع الأيسر، وبالتالي حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

