تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع لمواجهة نظيره فياريال المقبلة، في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وموعد المباراة وملعب اللقاء.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال، اليوم الأحد 17 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فياريال، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الليجا

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ريال مدريد مباراة فياريال اليوم في الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس – فيدي فالفيردي – إبراهيم دياز0

خط الهجوم: جود بيلينجهام – رودريجو – خوسيلو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.