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أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، على أهمية مواجهة الغد أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ربيعة أضاف في تصريحات لوسائل الإعلام قبل المران الأخير اليوم:"أشكر الفريق على المجهود الذي بذلوه في المباراة الماضية ولكن هي صفحة وأغلقت".

وتابع:"نسبدأ في التركيز في مباراة فلومينينسي، حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية، سنحاول تقديم كل ما لدينا ونقرأ الفريق جيدًا ونلعب بشكل يليق باسم النادي الأهلي".

رامي ربيعة: حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية وهدفنا تخطي فلومينينسي

وواصل:"الرغبة موجودة في الحصول على ميدالية أفضل من المركز الثالث، وهو ما تأكد في المباراة الأولى، من أجل أن يسعد اللاعبين والجماهير".

وأشار:"أشكر جماهير النادي الأهلي التي منحتنا الدافع على أكمل وجه، فهو يشرف ونعدهم بأن القادم سيكون أفضل ونسعى لإسعادهم".

وأكمل:"لم نتحدث مباشرة بعد مباراة الاتحاد لأن اللاعبين من حقهم أن يفرحوا، وتحدثنا في اليوم الثاني بضرورة إغلاق الصفحة لأن الوقت ضيق بين المباراتين ونسعى للتركيز في مباراة الغد".

