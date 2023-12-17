الرياضة

رامي ربيعة: حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية وهدفنا تخطي فلومينينسي 

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيعة مدافع النادي ، على أهمية مواجهة الغد أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ربيعة أضاف في تصريحات لوسائل الإعلام قبل المران الأخير اليوم:"أشكر الفريق على المجهود الذي بذلوه في المباراة الماضية ولكن هي صفحة وأغلقت".

وتابع:"نسبدأ في التركيز في مباراة فلومينينسي، حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية، سنحاول تقديم كل ما لدينا ونقرأ الفريق جيدًا ونلعب بشكل يليق باسم النادي الأهلي".

رامي ربيعة: حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية وهدفنا تخطي فلومينينسي 

وواصل:"الرغبة موجودة في الحصول على ميدالية أفضل من المركز الثالث، وهو ما تأكد في المباراة الأولى، من أجل أن يسعد اللاعبين والجماهير".

وأشار:"أشكر جماهير النادي الأهلي التي منحتنا الدافع على أكمل وجه، فهو يشرف ونعدهم بأن القادم سيكون أفضل ونسعى لإسعادهم".

وأكمل:"لم نتحدث مباشرة بعد مباراة الاتحاد لأن اللاعبين من حقهم أن يفرحوا، وتحدثنا في اليوم الثاني بضرورة إغلاق الصفحة لأن الوقت ضيق بين المباراتين ونسعى للتركيز في مباراة الغد".
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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