نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف تفاصيل رحيل لاعب الأهلي في يناير معارًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المشرف العام على ملف الكرة، على رحيل معتز محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رحيل لاعب الأهلي في يناير معارًا

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن محمود الخطيب عقد اجتماعا مع لجنة الكرة خلال الساعة الماضية بالسعودية، لحسم عدد من الملفات من بينها ملف الصفقات الصيفية والراحلين.

وأضاف، أن لجنة الكرة بالكامل وافقت بالإجماع على رحيل المدافع الشاب معتز محمد في يناير المقبل على سبيل الإعارة، موضحا أن النادي لم يمتلك أي عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب للإعارة حتى اللحظة الحالية.

وتابع، أن فرصة معتز محمد في المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة صعبة للغاية، بسبب عدم قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بقدرات اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومنسي البرازيلي غدا الاثنين في نصف نهائي المسابقة وذالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.