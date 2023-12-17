دوت الخليج -

ميلان يتخطى مونزا بثلاثية

عزز فريق ميلان موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مونزا 3 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة السادسة عشرة. ميلان يتخطى مونزا بثلاثيةعزز فريق ميلان موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مونزا 3 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة السادسة عشرة. وتقدم الهولندي تيجاني ريجنديرز بهدف لميلان في الدقيقة الثالثة ثم أضاف الصربي يان كارلو سيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 41 وتكفل السويسري نوا أوكافور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76. ورفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد مونزا عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

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