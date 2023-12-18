نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف +90.. ليل يخطف نقطة ثمينة أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان إيجابيًا أمام نظيره ليل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "بيار موروا"، وذلك في إطار الجولة الـ16 من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

ويحتل باريس سان جيرمان بعد هذا التعادل صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في مثلهم لقاءات وخسارة مباراتين.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

مرت أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وليل بسجال على بين أقدام لاعبي الفريقين ولكن دون تشكيل أي خطورة على المرميين.

وسجل كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل جوناثان دايفيد لصالح فريقه ليل في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 4+90، بعد تسديدة أرضية من إيدون زيغروفا، تصدى لها الحارس ليتابعها جوناثان برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.