نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكتسح فياريال برباعية ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فريق فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ كامل لفريق ريال مدريد أمام نظيره فريق فياريال، وتمكن من تهديد مرماه في أكثر من هجمة خطيرة.

وافتتح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام التسجيل لفريق ريال مدريد في المباراة عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وسجل البرازيلي رودريجو الهدف الثاني عند الدقيقة 37.

وتمكن اللاعب خوسيه لويس موراليس نوجاليس من تقليص النتيجة لصالح فريق فياريال في المباراة عند الدقيقة 54.

وأضاف اللاعب براهيم دياز الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في المباراة عند الدقيقة 64، وضاعف الكرواتي لوكا مودريتش النتيجة لصالح النادي الملكي وسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما تجمد رصيد فريق فياريال عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.