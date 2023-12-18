ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره فريق فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة 17 من عمر الدوري الإسباني هذا الموسم.

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد فياريال

وسجل الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الأول لفريق ريال مدريد في المباراة عند الدقيقة 25، وبعد ذلك أحرز النجم البرازيلي رودريجو الهدف الثاني النادي الملكي عند الدقيقة 37.

وقلص اللاعب خوسيه لويس موراليس نوجاليس النتيجة لصالح فريق فياريال عند الدقيقة 54 من عمر شوط المباراة الثاني.

واضاف اللاعب براهيم دياز الهدف الثالث لفريق ريال مدريد أمام نظيره فريق فياريال في المباراة عند الدقيقة 64، وسجل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 68.

وبذلك فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد احتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 42 بعد فوزه أمام نظيره فريق فياريال في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.