نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بثنائية في شباك لاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص إنتر ميلان ثلاث نقاط مهمة في مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على لاتسيو بهدفين نظيفين من توقيع لاوتارو وتورام وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو الإيطالي.

بهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة بينما يحتل لاتسيو المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

أحداث مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

بدأت المباراة بهجمات من إنتر ميلان على مرمى لاتسيو كانت أخطرها في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من ركلة ركنية ولكن فشل لاعبو إنتر ميلان في متابعة كرة زميلهم دي ماركو.

انتقلت دفة المباراة للاعبي لاتسيو الذين كانوا يرغبون في تسجيل أول أهداف اللقاء الذين فشلوا في استغلال ركلة ركنية خطيرة في الدقيقة السابعة عشر تصدى لها لاعبو إنتر ميلان.

شهدت الدقيقة 30 أخطر لقطات المباراة عندما أهدر ماركوس تورام فرصة محققة لإنتر ميلان عندما سدد ركلة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 40، سجل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان أول أهداف اللقاء من خطأ كارثي من لاتسيو الذي أهدى فرصة للاوتارو الذي مرر الكرة في الشباك من مسافة قريبة لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف نظيف.

بدأ لاعبو لاتسيو الشوط الثاني بتحفز وكادوا يسجلون هدف التعادل في الدقيقة 48 عن طريق نيكولو روفيلا الذي اقتحم منطقة جزاء إنتر ميلان وسدد كرة قوية كادت أن تنتهي داخل الشباك لولا يقظة حارس إنترميلان الذي تصدي للكرة بشكل جيد.

في الدقيقة 66، استلم ماركوس تورام نجم إنتر ميلان تمريرة قصيرة من نيكولو باريلا داخل منطقة الجزاء وأطلق قذيفة لا يمكن إيقافها في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى لاتسيو ليسجل ثاني أهداف إنتر ميلان في المباراة.

كاد لاعبو لاتسيو يسجلون أول أهدافهم في الدقيقة 85 من المباراة عن طريق ركلة ركنية ولكن دفاع إنترميلان شتت الكرة بنجاح خارج الملعب ليتم طرد مانويل لازاري لاعب لاتسيو بعدها بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة لتنتهي المباراة بفوز إنترميلان بهدفين نظيفين.