بعثة الزمالك تصل أنجولا استعدادًا لمواجهة ساجرادا في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار لواندا بأنجولا مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، في اللقاء المقرر له مساء يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.



وتأخر وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا بسبب هطول الأمطار بغزارة على العاصمة الأنجولية لواندا.



وكان مسؤولو السفارة المصرية بأنجولا في استقبال بعثة الزمالك لتسهيل إجراءات خروجها من المطار.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.



ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.



ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.