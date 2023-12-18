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أحمد جودة - القاهرة - كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان عن توقعه لمنافسه المحتمل في دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل ساعات من القرعة.

إنزاجي يكشف عن توقعه لمنافسه في دوري أبطال أوروبا

وستقام القرعة اليوم الاثنين، حيث سيواجه إنترميلان أحد الأندية التالية: آرسنال أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو بايرن ميونخ أو بروسيا دورتموند.

وعقب الفوز على لاتسيو بهدفين نظيفين، قال إنزاجي في تصريحات نقلتها قناة DAZN: "هذا نوع المباريات الذي يجعل المدربين سعداء".

وأضاف: "لقد عملنا جميعا معا، ولم نسمح سوى بالقليل فقط لفريق جيد مثل لاتسيو وفزنا معا في ملعب صعب على الجميع".

وتابع: "كان لدينا العديد من الغيابات مثل دي فري ودومفريس، وكوادرادو وسانشيز لكننا صمدنا وغطينا الملعب جيدا، ولم تسنح للاتسيو سوى فرصة واحدة فقط، كان ينبغي أن نؤدي فيها بشكل أفضل".

وأردف قائلا: "تتبقى 22 جولة في الدوري الإيطالي بالإضافة للمسابقات الأخرى لقد قمنا بعمل جيد حتى الآن".

وواصل: "لكن لم يمر سوى 4 أشهر فقط على بداية الموسم. نحن في صدارة الترتيب ويجب أن نستمر على هذا المنوال ونعمل في الاتجاه نفسه كوحدة واحدة".

وعن مواجهة فريقه السابق لاتسيو، علق سيموني قائلا: "لاتسيو مختلف عن باقي الفرق، لا أستطيع أن أنسى 22 عاما، سأكون دائما ممتنا لمشجعيه الرائعين الذين أحبوني كلاعب ومدرب".

وعن قرعة دوري أبطال أوروبا، اختتم إنزاجي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أننا سنواجه مانشستر سيتي لكننا سنرى ما سيحدث. جميع الفرق المشاركة في القرعة قوية للغاية وسيكون بمثابة اختبار كبير".