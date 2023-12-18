أبو طالب العيسوي لإدارة الإسماعيلي: لا بد من بيع عبد الرحمن مجدي لإنقاذ النادي

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أحمد جودة - القاهرة -



يرى أبو طالب العيسوي المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق ضرورة بيع عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم الحالي.

أبو طالب العيسوي لإدارة الإسماعيلي: لا بد من بيع عبد الرحمن مجدي

وقال العيسوي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أرى ضرورة بيع عبد الرحمن مجدي والاستفادة منه ماليا وحل أزمة القيد"

أضاف: "الحل الوحيد لإنقاذ النادي أو فك أزمة القيد وجود سيولة مالية وبالتالي لا بد من رحيل عبد الرحمن مجدي وبيعه من أجل إنقاذ النادي ككل"

واختتم: "بيع عبد الرحمن مجدي ودعم الفريق بصفقات أفريقية، بعد فك القيد سيكون الحل لعودة النادي مرة أخرى إلى مكانته الطبيعية"

وخسر الإسماعيلي من نظيره إنبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 1 يناير على ستاد برج العرب.