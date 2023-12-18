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أحمد جودة - القاهرة -

كشف ماركوس تورام نجم إنتر ميلان أن الأجواء داخل غرفة ملابس النيراتزوري جيدة للغاية.

تورام: نتقدم على يوفنتوس ولكن

وسجل تورام الهدف الثاني في فوز إنتر ميلان على لاتسيو بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وقال تورام في تصريحات نقلتها قناة DAZN عقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد اليوم، نحن نتقدم بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس، لكننا في ديسمبر فقط وهناك طريق طويل لنقطعه".

وأضاف: "أحاول بذل قصارى جهدي ومساعدة زملائي في الفريق والفوز بالمباريات، إذا سجلت فهذا أمر رائع، لكن الشيء المهم أن نفوز، باريلا لاعب رائع وأنا سعيد دائما بالحصول على التمريرات الحاسمة منه".

واختتم تورام تصريحاته قائلا: "هذه مجموعة جيدة من اللاعبين الذين يحبون التدريب والعمل معا، نحن نحب بعضنا البعض مثل الإخوة".