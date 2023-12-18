نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. شاهد أرقام محمد عبد المنعم في كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعد محمد عبد المنعم صخرة دفاع النادي الأهلي وصمام الأمان في الخط الخلفي للفريق الأحمر في مباراته الهامة مساء الليلة ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم.

وكان عبد المنعم شارك في فوز الأهلي على الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1، حيث استطاع الحد من خطورة عناصر العميد الهجومية في مقدمتهم الثنائي كريم بنزيما وكورونادو وعبد الرزاق حمدالله.

ويضع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي آمالًا كبيرة على محمد عبد المنعم في قيادة خط دفاع الفريق أمام فلومينينسي مساء اليوم وإفساد هجماته، ومنع مهاجمي الفريق البرازيلي من الوصول لمرمى الشناوي.

أرقام محمد عبد المنعم في كأس العالم للأندية

خاض عبد المنعم 6 مباريات مع النادي الأهلي في 3 نسخ ببطولة كأس العالم للأندية، ولم يسجل أو يصنع أهداف، وحصل على بطاقتين باللون الأصفر.

ولعب صاحب الـ24 عامًا دورًا هامًا في خروج فريقه بشباك نظيفة في 3 مباريات خلال مشاركاته السابقة بالبطولة العالمية، فيما استقبلت شباك فريقه خلال مشاركته في الخط الخلفي 9 أهداف بالمونديال.

توج محمد عبد المنعم مع الأهلي بالميدالية البرونزية عام 2022 بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4 – 0 في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة.

ويأمل عبد المنعم وزملائه في النادي الأهلي لتحقيق انجاز جديد بتخطي بطل البرازيل اليوم والتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على ميدالية جديدة من أجل اسعاد الجماهير الحمراء.