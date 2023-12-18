نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة فلومينينسي ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. مارسيلو يقود الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية نظيره الأهلي في مباراة نارية، غدًا الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الاهلى وفلوميسينى البرازيلي بكأس العالم للأندية

يستعد فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، لمواجهة الأهلي المصري باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية.

تشكيل فلومينينسي المتوقع لمباراة الاهلي

حراسة المرمى: فابيو ديفسون لوبيز.

خط الدفاع: صاموييل إكزافير، فيليبي ميلو، نينو ومارسيلو دا سيلفا.

خط الوسط: أندريه تريندادي، ماتيوس مارتينيلي وجون أرياس.

الهجوم: ماركوس دا سيلفا كينو، باولو هينريكي جانسو وجيرمان كانو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفلوميسينى البرازيلى

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تردد قناة ssc sport على نايل سات:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ssc sport على عرب سات:

التردد: 12380.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sport على بدر سات:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.