الرياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة مازيمبي ونواذيبو والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي فريق مازيمبي الكونغولي مع فريق نواذيبو الموريتاني، يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة مازيمبي ونواذيبو

تُقام المباراة بين فريقي مازيمبي ونواذيبو في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

انتهت مباراة الذهاب بين فريقي مازيمبي ونواذيبو في الجولة الثالثة، بنتيجة التعادل سلبيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- صن داونز - 4 نقاط.

2- مازيمبي - 4 نقاط.

3- نواذيبو - 4 نقاط.

4- بيراميدز - 4 نقاط.

وتشهد تلك المجموعة منافسة نارية بين الأربعة فرق، حيث كل الأندية حققت نفس النقاط قبل بداية الجولة الرابعة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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