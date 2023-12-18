نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الترجي وبيترو أتلتيكو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الترجي التونسي مع فريق بيترو أتليتكو الأنجولي، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي وبيترو أتلتيكو

تُقام المباراة بين فريقي الترجي وبيترو أتليتكو في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الترجي وبيترو أتليتكو عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وكانت قد انتهت مباراة الجولة الثالثة بين فريقي الترجي وبيترو أتليتكو، بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقان، حيث أهدر الفريق التونسي العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا

1- بيترو أتليتكو الأنجولي - 7 نقاط

2- الترجي التونسي - 4 نقاط

3- الهلال السوداني - 3 نقاط

4- النجم الساحلي التونسي - 3 نقاط