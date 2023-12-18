انت الأن تتابع خبر الأهلي في مواجهة فلومينينسي من أجل حلم نهائي المونديال.. القناة الناقلة والموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدي جديد سيخوضه فريق الأهلي، عندما يواجه اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

الأهلي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2023، بالفوز على فريق الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف لهدف، بينما الفريق البرازيلي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيقه لقب كأس ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على بوكاجونيو الأرجنتيني في النهائي.

ويأمل المارد الأحمر في الوصول للمباراة النهائية في تاريخ مشاركاته التسعة في كأس العالم للأندية، بعد الوصول لنصف النهائي لست مرات.

الفائز من مباراة الأهلي وفلومينينسي، سيلتقي في اللقاء النهائي مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الأخرى التي ستجمع مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا

وفي خمس مرات سابقة تواجد فيها الأهلي في نصف النهائي، حقق المارد الأحمر المركز الثالث 3 مرات في أعوام 2006، 2020 و2021، بينما حقق المركز الرابع في نسخ 2013 و2022.

وسيرتدي الأهلي القميص الرمادي والشورت الأحمر القاتم في مواجهة الفريق البرازيلي.

وسيغيب عن الفريق الأحمر في مواجهة فلومينينسي، اللاعب الفرنسي أنتوني موديست بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الاتحاد السعودي وقيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوقيع عقوبة الاستبعاد عليه لمباراتين من البطولة.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم

المباراة ستقام اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، على أرضية ستاد الجوهرة المشعة في جدة وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم

المباراة منقولة عبر قناة SSC HD 1 .