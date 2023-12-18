انت الأن تتابع خبر حسم مصير موديست بالرحيل عن الأهلي في هذا الموعد.. خلاص كولر جاب آخره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مسؤلو الكرة في النادي الأهلي بـ حسم مصير موديست بالرحيل عن الأهلي وهو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي، وهي من الأشياء الذي شغلت بال عدد كبير من مشجعي الأحمر في الوقت الحالي لأنه واحد من أهم اللاعبين في الأحمر.

حسم مصير موديست بالرحيل عن الأهلي

وأعلن مسؤولو النادي عن حسم مصير موديست بالرحيل عن الأهلي، حيث أنهم استقروا على رحيل اللاعب أثناء فترة الانتقالات الشتوية القادمة بالتحديد في يناير 2024، وبشكل خاص بعد إيقافه في كأس العالم للأندية بسبب طرده أمام اتحاد جدة السعودي، وهذا في لقاء ربع نهائي البطولة.

وحرصت إدارة القلعة الحمراء على عرض على وكيل اللاعب أن يحصل على 400 ألف دولار مقابل أن يتم فسخ التعاقد، ولكن أن اللاعب تمسك وكيله بأن يحصل على كل مستحقاته بشكل كامل أو أن يستكمل مدة العقد الخاص به في الأحمر، وتعقد لجنة تخطيط الكرة في الأهلي جلسة مع كولر بغرض مناقشة مستقبل اللاعب وهو الذي تمسك بأن يحصل على قيمة عقده كامل.

مفاوضات الأهلي لفسخ التعاقد بالتراضي

وحرص عدد من مسئولو الأهلي على التواصل مع وكيل أعمال الفرنسي موديست في الساعات الأخيرة الماضية، وهذا بغرض مناقشة إمكانية فسخ العقد الخاص باللاعب بالتراضي خلال شهر يناير 2024، وهذا مع عقد جلسة رسمية أثناء الفترة القادمة ليتم العمل على حسم كل الأمور المادية التي تخص اللاعب.

ويتحصل موديست على راتب سنوي يصل لمليون و700 ألف دولار، وهو حصل على النصف ويتبقى له حوالي 850 ألف دولار، وأيضاً يكون له الحق في الحصول عليها عندما يأتي شهر يناير 2024، وتعد من أهم الأشياء الذي تم الكشف عنها مؤخراً والتي جاءت أثناء المفاوضات.