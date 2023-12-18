انت الأن تتابع خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينيسي البرازيلي في كأس العالم .. إعرف المعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد النادي الأهلي لمباراة قوية أمام منافسه فلومينينسي البرازيلي غدا الاثنين علي ملعب الملك عبدالله ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

ويطمح النادي الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في ربع النهائي من البطولة حيث يرغب الفريق في التتويج بميدالية على الاقل في البطولة العالمية .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينيسي البرازيلي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وفلومنينسي البرازيلي عبر قناة ssc السعودية الناقل الحصري لكافة لمباريات والأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة الماضية حيث حصلت على حقوق نقل كل مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري

وجاء تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وفريق فلومنينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 ويمكنك متابعتها عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12380 بإستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 وهي الطريقة الوحيدة المتاحة لمشاهدة المباراة .

معلق مباراة الأهلي وفلومنينيسي البرازيلي

ومن المقرر أن يتم التعليق على مباراة الأهلي وفلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية عبر الصوتية الأولي بتعليق سعيد الكعبي والقناة الصويتة الثانية بصوت محمد حسين أضرضور عبر الصوتية الثانية .

ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل للمرة الأولي في تاريخه إلي نهائي بطولة كأس العالم للأندية حيث سبق ونجح في تحقيق ثلاث برونزيات دون الحصول على على الفضية أو الذهبية خلال 9 مشاركات تاريخية .