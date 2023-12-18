نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. "الأستاذ والتلميذ" لقطة اليوم بين محمود الخطيب ومحمد الشناوي (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على مساندة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في بعثتهم داخل المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويواجه الأهلي نظيره فلومينيسي البرازيلي مساء اليوم، ضمن مباريات دور نصف النهائي من المونديال، عقب الإطاحة بصاحب الأرض والجمهور، فريق اتحاد جده السعودي.

- الخطيب يجلس مع الشناوي

ورصدت الكاميرا لقطة رائعة بين محمود الخطيب أسطورة الفريق والقائد الحالي محمد الشناوي، في مشهد طغى عليه شعور التلميذ الذي يجلس أمام أستاذه ويتحدث معه.

وشهد انطلاق البطولة، تألق كبير للحارس الدولي الذي نجح في الحفاظ على شباكه أمام كتيبة نجوم العميد، والتصدي لؤكلة جزاء من أقدام بنزيما.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

