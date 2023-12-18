نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرد رسميًا.. سر اختفاء حسام غالي في المونديال وخلافه مع محمود الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النادي الأهلي، سبب غياب حسام غالي، عضو مجلس إدارة الفريق عن مونديال الأندية المقام حاليًا في السعودية برفقة الفريق، ويرد عن ما يتردد بشأن وجود خلاف بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة المارد الأحمر.



حيث أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي من خلال اتصال هاتفي ببرنامج ملعب اون، مع الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "لا يوجد خلاف على الإطلاق بين حسام غالي والخطيب".

وتابع: "حسام متابع كل ما يحدث مع الأهلي خطوة بخطوة، فترة غيابه بسبب ظروف نجله التعليمية، لكنه مطلوب منه فقط تجاه الأهلي في هذه الفترة أن يكون داعم له وهذا ما يفعله".

وأكمل: "ماحدث فقط أن حسام غالي ملتزم بدوره تجاه الفريق مثل أي عضو في النادي الأهلي، يشجع المارد الأحمر في مهمته بمونديال الأندية، ولكن في حدود المطلوب منه ويفيد الفريق".



موعد مباراة الاهلى وفلوميسينى البرازيلي بكأس العالم للأندية

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفلوميسينى البرازيلى

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

