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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. مباريات قوية لجمهورية شبين والقناة وبترول أسيوط بدوري المحترفين

تنطلق يوم الانثين الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثالثة عشر بدوري القسم الثاني دوري المحترفين حيث يلتقي اجمهورية شبين مع النصر للتعدين على ملعب نادي جمهورية شبين، صاحب المركز التاسع عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 7 نقاط مع فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 4 نقاط.



- القناة مع لافيينا



على ملعب نادي القناة القديم يلتقي فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 17 نقطة مع فريق لافيينا صاحب المركز الثالث بقيادة عبد الباقي جمال برصيد 22 نقطة.



- بترول أسيوط مع ابو قير للاسمده



على ستاد البترول ولقاء صعب بين فريق بترول أسيوط صاحب المركز السابع بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 19 نقطة مع فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز العاشر بقيادة ايمن المزين برصيد 16 نقطة.



مباريات يوم الثلاثاء



1- النجوم مع بتروجيت



يشهد ملعب نادي النجوم لقاء في قمة الإثارة بين فريق النجوم صاحب المركز الثامن عشر بقيادة محمد شرف برصيد 9 نقاط مع فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 26 نقطة.



2- دكرنس مع بروكسي



على ملعب نادي دكرنس يحل فريق بروكسي صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد حامد برصيد 16 نقطة ضيفًا على فريق

دكرنس صاحب المركز الثالث عشر بقيادة علاء نوح برصيد 15 نقطة.



3- المصرية للاتصالات مع طنطا



يستضيف ستاد السلام لقاء بين فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة فريق طنطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمرو انور برصيد 16 نقطة.



مباريات يوم الاربعاء



1- حرس الحدود مع السكة الحديد



على ستاد حرس الحدود يصطدم فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد 24 نقطة بقطار السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة أمير عزمي مجاهد برصيد 19 نقطة.



2- غزل المحلة مع وادي دجلة



على ستاد غزل المحلة يواجه فريق غزل المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة حسام عبد العال برصيد 22 نقطة فريق وادي دجلة صاحب المركز الخامس بقيادة توليتش برصيد 21 نقطة.



3- مكادى مع راية



على ستاد خالد بشارة يستقبل فريق مكادى صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 12 نقطة فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 18 نقطة.



4- اسوان مع مصر للمقاصة



على ستاد اسوان ودربى الصعيد بين فريق اسوان صاحب المركز الخامس عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 14 نقطة مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز السابع عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 9 نقاط.



ترتيب المجموعة



1-بتروجيت 26 نقطة

2-حرس الحدود24نقطة

3- لافيينا 22 نقطة

4- غزل المحلة 22 نقطة

5-وادي دجلة 21نقطة

6- السكة الحديد 19 نقطة

7- بترول اسيوط 19 نقطة

8- راية 18 نقطة

9- القناة 17 نقطة

10-ابو قير للاسمده 16 نقطة

11-طنطا 16 نقطة

12-بروكسي 16 نقطة

13- دكرنس 15 نقطة

14- وى 14 نقطة

15- اسوان 14 نقطة

16- مكادى 12 نقطة

17- مصر للمقاصة 9 نقاط

18-النجوم 9 نقاط

19- جمهوريه شبين 7 نقاط

20-النصر للتعدين4 نقاط