تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر فرناندو دينيز سيلفا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة الأهلي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسي في نصف نهائي مونديال الأندية



تقام مباراة الفريق البرازيلي مع المارد الأحمر، مساء، غدًا، الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقام على الأراضي السعودية، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: فابيو.

الدفاع: صامويل كزافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو.

الوسط: أندريه، ماثيوس مارتينيلي، كينو، جون أرياس باولو هنريكي.

وفي الهجوم: جيرمان كانو.

وفي نفس السياق، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة الفريق البرازيلي، والذي جاء على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبند المنعم – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهوم: بيرسي تاو – كهربا – حسين الشحات