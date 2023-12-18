هنا المونديال.. بديل موديست في مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل النجم الفرنسي أنطوني موديست مهاجم المارد الأحمر، في مباراة اليوم أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فلومينيزي البرازيلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الأهلي؛ قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

كولر يستقر على بديل موديست في الأهلي

وقرر المدرب السويسري مارسيل كولر، الدفع بالنجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا في خط الهجوم، بشكل أساسي في مباراة اليوم، من أجل تعويض غياب الفرنسي أنطوني موديست، والذي سيغيب عن المباراتين القادمتين في كأس العالم للأندية، بسبب تعرضه للطرد في مباراة الاتحاد الماضية.

وبذلك من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو.

وفي حال حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره فلومينيزي البرازيلي؛ مساء اليوم الإثنين، فمن المنتظر أن يتأهل لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، وسيواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، وتنقل مباراة الأهلي ضد فلومينينسي عبر قناة SSC1 HD.