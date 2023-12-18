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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من طابع خاص تجمع بين فريقي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية (الاستديو التحليلي) بمشاركة نجوم الكرة المصرية والسعودية، لتحليل مباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

الاستديو التحليلي (مونديال السعودية).. رضا عبدالعال لـ "دوت الخليج الرياضي": الأهلي يعاني فنيًا ولا بد من إشراك هذا اللاعب أمام فلومينينسي

وحل رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، ضيفًا على الاستديو التحليلي لـ "دوت الخليج الرياضي".

وقال عبد العال أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه مواجهة صعبة للغاية اليوم أمام فلومنينسي البرازيلي، ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا على الأراضي السعودية.



وأوضح رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن المواجهة صعبة للغاية، موضحًا أن الأهلي لازال يعاني فنيًا، رغم الفوز المستحق على اتحاد جدة السعودي.



وأضاف، أن التوفيق هو الذي ساعد الأهلي في الفوز على الفريق السعودي، مستدلا بتصدي الشناوي لركلة الجزاء، وتعاطف القائم مع الأخير في بداية الشوط الثاني.



وتابع، أن الأهلي يحتاج للتغيير في تشكيله خلال مباراة اليوم وتحديدا في وسط الملعب، بنزول ديانج بدلًا من كوكا بجوار مروان عطية.



وواصل، أن أفشة لا بد أن يشارك في مباراة اليوم بسبب القدرات الفنية والرؤية التي يتمتع بها اللاعب، والمستوى البدني الذي يتميز به.



واختتم موجها رسالة للاعبي الأهلي، أن مباراة اليوم حال تحقيق الفوز فيها، فسيكون الإنجاز الأكبر للمارد الأحمر في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وفلومنينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بالسعودية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.