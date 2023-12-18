نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، عقب إصابته في الفترة الماضية بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبه طويلة دامت إلى الآن.

- الغزاوي يكشف تطورات حالة العامري فاروق

وأكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" الحالة الصحية للعامري فاروق لم تشهد اختلافا كبيرا بالعكس كما هي منذ حدوث الأزمة الصحية".

وأشار:" أطالب الجميع بالدعاء له من أجل عودته من جديد لمجلس إدارة النادي، خاصة أن هناك حالة من الفراغ داخل المجلس في الوقت الحالي بسبب غيابه".

على جانب آخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، أمام بطل أمريكا الجنوبية نادي فلومينيسي البرازيلي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.