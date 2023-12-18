نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. الأهلي ينفي تغريمه بسبب الجماهير والشناوي على رادار الدوري السعودي وكهربا يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة حاسمة مصيرية في مشواره المونديالي، عندما يواجه نظيره فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- ضمك يراقب الشناوي

أكدت تقارير صحفية سعودية، دخول الحارس المصري الدولي محمد الشناوي، ضمن اهتمامات فريق ضمك السعودي، بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد تألقه الملفت في كأس العالم للأندية.

- الأهلي يرد على تغريمه بسبب جماهير الفريق

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات للفجر الرياضي، أن لا توجد أي غرامة على النادي بسبب حضور الجماهير مران أمس، حيث أكد أن المسؤولين قاموا بأخذ موافقة رسمية من اللجنة المنظمة للبطولة بعد تجمع العديد من جماهير الفريق خارج الملعب.

- كهربا يقود هجوم الأهلي

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، اساسيا في خط هجوم القلعة الحمراء أمام فلومينيسي البرازيلي، بعد إيقاف موديست الأخير.

- اللجنة المنظمة تحذر الأهلي

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، تحذيرا إلى إدارة النادي الأهلي بسبب تصوير بعض المقاطع والأهداف من داخل الملعب ومنع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة سناب شات وإلا سيتم توقيع عقوبة على أي فريق يخالف ذلك.

- الأهلي يظهر بالرمادي

نتج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلومينينسي، عن خوض القلعة الحمراء مباراة نصف النهائي بالقميص الثالث الرمادي والشورت الأحمر.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

