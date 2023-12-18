نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا فعل بهم الأهلي؟.. ثورة داخل اتحاد جدة وبنزيما الناجي الوحيد من غربلة النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقود الأرجنتيني جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، حملة تصحيح موسعة على المستوى الإداري والفني داخل الفريق، عقب الإقصاء من كأس العالم للأندية 2023، أمام جماهيره.

وتلقى العميد هزيمة ساحقة على أرضه أمام بطل إفريقيا النادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

- ثورة تصحيح داخل الاتحاد

ونشرت صحيفة عكاظ السعودية، أن المدرب قام بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد دومينجوس سواريز، على تنفيذ خطة جديدة وضم عناصر مميزة في الجانب الإداري والفني، بجانب التعاقد مع لاعبيين محليين ومحترفين من العيار الثقيل.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن جاياردو يضع اختبار جديد لسداسي الفريق جروهي، فليبي، رومارينهو، كورنادو، جوتا، وعبد الرزاق حمدالله، سيظلون تحت التقييم لمعرفة هوية المغادرين هذا الموسم.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

